Alajuelense inicia seguidilla de juegos clave dejando puntos ante Cartaginés

La Liga Deportiva Alajuelense ya inició una seguidilla de juegos clave. Además de enfrentar el cierre de la fase regular del Apertura, debe pensar en la final de la Copa Centroamericana.

Cartaginés, Sporting, Xelajú y San Carlos son los rivales en este tramo decisivo.

La primera parada de esta ruta, el jueves ante los brumosos, terminó con un empate en casa. El marcador le permite a los manudos mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, pero abre la puerta a la presión del Saprissa, que está a solo dos unidades.

“Es un tema complejo haber tenido al equipo tan partido y 18 días sin competir. Se pierde ritmo y esa era mi preocupación”, indicó el técnico Óscar Ramírez.

El siguiente rival, en la fecha 16, será Sporting, días antes de recibir a los guatemaltecos por Concacaf. En medio de los juegos por la final, habrá un segundo cara a cara con los blanquiazules, quienes pelean por un puesto en la zona de clasificación.

Con tantos partidos en el horizonte, incluyendo la posibilidad del tricampeonato en Centroamérica, Ramírez podría verse obligado a rotar su equipo.

Por ahora, el técnico rojinegro destaca el esfuerzo mostrado:

“Contento con lo que hicieron, dieron lo mejor, lucharon por la causa, eso me tranquiliza”, concluyó.