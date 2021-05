Alajuelense hará su mayor esfuerzo por renovar a Leo Moreira

Liga Deportiva Alajuelense hará todo lo posible para que su guardameta titular Leonel Moreira siga en el club rojinegro la siguiente temporada.

Sin embargo, es una tarea que se sale de manos del club y su gerente deportivo, ya que la ficha del jugador pertenece al Pachuca de México, justamente ellos serán los que tomen la decisión al respecto

“Con la renovación no hemos podido avanzar nada. Pachuca en junio se sentará cuando terminen los campeonatos, montarán las plantillas de los equipos, después de eso si Moreira está en alguna no habrá forma de ser candidato, si no está, trataremos de hacer nuestro mayor esfuerzo para que pueda seguir con nosotros”, explicó Agustín Lleida.

El trato de la afición, el camerino, la dirigencia y todo el entorno manudo tienen feliz al portero, incluso la familia del arquero se siente a gusto en el club, así mismo lo ha hecho saber Agustín Lleida a la autoridades del Pachuca y el interés por mantenerlo ligado al plantel.

“Leo está muy contento aquí, su familia también, todos están muy contentos acá. Yo le hecho saber al director deportivo de Pachuca que queremos continuar con Leo aquí en el club, pero la respuesta es que hasta en junio que monten las plantillas, valorarán esa opción”, dijo Lleida.

Moreira quien fue titular este lunes en el partido en el que Alajuelense triunfó 2-1 sobre Sporting FC, declaró al final del compromiso que de momento no piensa en el futuro y solo se enfoca en terminar de buena manera el campeonato con la Liga.

“La verdad es que ahorita estoy disfrutando lo que estoy haciendo, ya llegará el momento de tomar la decisión, siempre lo he dicho y lo mantendré, la opción que sea más adecuada para mi y mi familia y la felicidad de ellos”, mencionó Leonel Moreira.

Los números del portero Alajuelense en el actual torneo son los siguientes:

19 Partidos

1710 Minutos

11 Goles recibidos

8 Partidos valla invicta

2 Penales detenidos

0.57 Promedio de goles recibidos

Le anotan cada 155 minutos.

*Datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes*