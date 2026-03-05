Alajuelense hace importante anuncio para aficionados que irán a Los Ángeles

Los aficionados que irán al partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense en Los Ángeles ya pueden adquirir sus entradas.

El juego será el martes 10 de marzo a las 10 p. m. (hora tica) y los boletos se pueden adquirir a través de Ticketmaster.com.

La institución rojinegra detalló que el club de la MLS dispuso, de momento, toda la zona general para la afición visitante.

Eso sí, dentro de algunos días, la organización del evento indicará oficialmente cuál zona será la asignada para la hinchada rojinegra.



