Alajuelense golea a Pérez Zeledón y ahora piensa en Los Angeles FC

Con los suplentes en la titular, Alajuelense goleó a Pérez Zeledón por marcador de 3-0.

Las ramificaciones de esto son varias. Lo primero es que ahora pueden pensar en Los Angeles FC, de cara a la vuelta en la Copa de Campeones de Concacaf.

Lo otro no es menor, ya que la Liga regresa a la zona de clasificación y le pone presión a todos los que luchan por el cuarto puesto.

José Alvarado Rodríguez, al minuto 11, fue el encargado de poner en los carteles el tanto rojinegro. El atacante aprovechó un entrevero en el área para vencer a Miguel Ajú.

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Si bien es cierto el gol cayó en los primeros minutos de juego, lo que habían mostrado los liguistas antes era suficiente para justificar la ventaja.

Alajuelense no era una aplanadora, pero mostraba una solidez en defensa, acompañada por una facilidad para encontrar espacios al ataque y dominar el trámite del juego.

No era que los del Macho Ramírez le robaran el control del balón a los Guerreros del Sur, era que estos no preocupaban en el área de Bayron Mora.

En la segunda mitad, una buena combinación terminó con un pase de Joel Campbell y el rechazo de Ajú cayó en los pies de Ángel Zaldívar al minuto 60.

Aun cuando quedaban 30 minutos de juego, se sentía que no había peligro de que el partido se fuera de las manos de los locales. Es más, llegó el tercero desde los once pasos, en pies de Campbell al 78’.

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El pitazo final significa una cosa en el Morera Soto: concentración total para el duelo ante Los Angeles FC.