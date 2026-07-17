Alajuelense envía a préstamo a Elian Quesada

Elián Quesada, de 21 años, lateral izquierdo, formado en la prestigiosa academia el Arsenal de Inglaterra dejó Alajuelense y jugará para Pérez Zeledón durante los próximos seis meses.

Así lo anunció el club mediante un comunicado de prensa. "LDA informa que el futbolista Elian Quesada jugará a préstamo con Municipal Pérez Zeledón durante el Torneo de Apertura 2026. ¡Éxitos Elian!", destacó el cuadro rojinegro.

Aún le resta un año de contrato en el club, por lo que al finalizar el próximo semestre podrá negociar con cualquier otro equipo.

Sus números

Torneo de Apertura

Juegos: 3

Minutos: 107

Torneo de Clausura

Juegos: 2

Minutos: 66

Torneo de Copa

Juegos: 2

Minutos: 180

Copa Centroamericana

Juegos: 2

Minutos: 64