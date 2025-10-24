Alajuelense empata con Olimpia y buscará su boleto a la final en Honduras

Otra noche de opiniones divididas para Alajuelense en el Morera Soto.

Los rojinegros vinieron de atrás para empatar 1-1 al Olimpia que en muchos tramos les faltó el respeto en el juego de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana 2025.

El resultado es como la analogía del vaso con agua. Algunos lo verán positivo porque no se perdió, medio lleno; otros, lo verán negativo, pues el Olimpia fue mejor y sacó un buen resultado, medio vació.

Lo cierto es que la Liga salvó la ilusión gracias a una individualidad de Anthony Hernández que simplemente se salió del libreto.

La Liga comenzó con buenas noticias en la previa del juego, pues recuperó a Celso Borges y a Santiago Van der Putten, aunque este comenzó desde el banquillo para más tarde sumarse al partido por un lesionado Fernando Piñar que terminó hasta en el hospital por precaución.

Lo de Celso ya es apuesta firmada. Con él en la cancha, la Liga se ve mejor en generación de juego, aunque a veces Bran como socio termine desentonando por completo.

Óscar Ramírez apostó por el joven Deylan Paz, involucrado en problemas extra fútbol semanas atrás y eso el público no lo perdonó, además que tuvo un trabajo complicado ante el poderío de los Benguché, Arboleda y Pinto. Mucho volumen ofensivo para los catrachos.

Olimpia no desentonó y dominó con más llegadas de peligro la primera mitad al punto de llegar a anotar un golazo al minuto 11 por intermedio de Pinto, pero anularse por fuera de juego.

Además, impusieron su físico, por eso Campbell apenas aguantó un tiempo y un Alexis Gamboa tuvo que luchar de más para frenarlos.

En la complementaria vino el golpe. Tiro de esquina, descuido en el área y un Ronaldo Cisneros que dejó habilitado a todo el mundo para que Marcos Montiel abriera el marcador 0-1 y pusiera a temblar a todos en Alajuela.

La cachetada le permitió a la Liga despertarse, primero con un remate al palo de Bran, que avisó que llegaba el empate con una joya de Hernández para el 1-1.

El porteño sacó una genialidad individual y sacó a dos rivales para sellar con un remate lleno de furia el empate 1-1 al 88’ para devolver la ilusión que estaba a punto de morir.

Sí, los rojinegros ya saben lo que es viajar a Honduras contra las cuerdas, incluso hasta con desventaja, tal y como lo hicieron ante Motagua en cuartos de final, pero ahora el sentimiento es otro, pues Olimpia es mucho más equipo y sabe definir este tipo de partidos.

Alajuelense deberá gestar otro gran partido en Tegucigalpa la próxima semana si no quiere olvidarse del sueño de un tricampeonato centroamericano.



