Alajuelense domina la serie ante rivales de Honduras

Alajuelense tendrá este martes un nuevo reto ante rivales de Honduras por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.



Los rojinegros se medirán ante el Motagua en una serie que la comenzarán en casa (8 p. m. en el Morera Soto) y cerrarán la próxima semana en suelo catracho.

La Liga domina el balance histórico ante rivales hondureños en torneos internacionales.



Ante rivales hondureños, la Liga suma 11 series a partidos de ida y vuelta en torneos internacionales, logrando clasificar seis veces (55%), y eliminado 5 veces (45%).



​Eso sí, perdió la última serie ante Olimpia en la Final de la Liga Concacaf 2022, la que perdió con un marcador global 4-5.

Con racha ante Motagua.

Alajuelense y Motagua se enfrentarán por segunda vez en este certamen y sétima en su historia, sumando seis empates y una victoria. Nunca ha perdido ante ellos.



El primer partido fue en 2023 en el Morera Soto con un triunfo 5-1 para la Liga con un doblete de Joshua Navarro, Doryan Rodríguez, Michael Barrantes y Johan Venegas. Para el equipo hondureño anotó Agustín Auzmendi.

Con este panorama saltará Alajuelense a la cancha, aunque en esta ocasión lo hará como segundo de grupo y cerrará como visitante la serie.



Aun así parten favorito para buscar el tricampeonato de la competición.



