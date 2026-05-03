Alajuelense despide a asistente involucrado en atropello en Grecia, cuya alcoholemia dio positiva

Liga Deportiva Alajuelense anunció que el asistente que estuvo involucrado el pasado 1 de mayo en un accidente de tránsito en Grecia y cuya alcoholemia dio positiva, quedó fuera del club.

Se trata de un asistente del anterior preparador físico de apellidos Mora y hermano de la exdiputada Daniela Rojas, quien atropelló a dos jóvenes de 19 y 20 años de edad.

Las víctimas salían de un supermercado en el centro de Grecia, cuando Rojas al parecer las embistió con su vehículo.

“LDA informa que Carlos Rojas ya no forma parte del club, los próximos cambios los anunciaremos oportunamente”, indicó el equipo rojinegro.

Telenoticias, confirmó, mediante fuentes policiales, que el conductor se encontraba en ese momento aparentemente bajo los efectos del licor.

El hecho ocurrió cerca de las 9:40 a.m., y a las 10:28 a.m. se le practicó la primera prueba de alcoholemia, que arrojó 0.66 mililitros de alcohol por litro de sangre. Posteriormente, a las 10:57 a.m., se le realizó una segunda prueba, que también resultó positiva con 0.57.

La salida de este asistente se suma a las del técnico Óscar Ramírez, el asistente técnico Wardy Alfaro y del preparador físico Juan Carlos Barrantes.



