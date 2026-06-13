Alajuelense definió a su vicepresidente y secretario

Liga Deportiva Alajuelense realizó este sábado su Asamblea Ordinaria de Asociados, donde eligió los últimos puestos vacantes de su junta directiva.

Al final de la votación, los resultados finales dieron como resultado: Un 63% para la papeleta oficialista que al final resultó ganadora, 24% para Un Nuevo Capítulo, papeleta que comandaba el expresidente rojinegro Raúl Pinto, y un 13% para Grandeza Rojinegra.

Con estos resultados, los asociados eligieron a León Weinstok Mendelewicz como Vicepresidente I, Ricardo Prada Meléndez como Secretario, Adrián Porras Jiménez como Protesorero, Tara Collene Key como Primera Vocal y Felipe Johanning Maroto como Tercer Vocal.

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Además, Luis Guillermo Salazar Rojas fue ratificado como Fiscal Financiero.

La asamblea también incluyó la presentación de los informes de Presidencia, Fiscal Legal y Fiscal Financiero, así como la atención de las proposiciones presentadas por los asociados.



