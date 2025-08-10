Alajuelense dedica este mensaje a Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz

"Estamos con vos leona ¡Fuerza Caro!". Esto dice la manta que colocó Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto en apoyo a Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz.

Hace unos días, Jaikel confirmó su diagnóstico por medio de una publicación en sus redes sociales.

Jaikel indicó que el 30 de junio “llegó a mi vida un diagnóstico que me derrumbó por completo: me habían encontrado un cáncer de pulmón con metástasis ósea”.



Carolina afirmó que “la palabra cáncer siempre da miedo, pero sumada al término metástasis, los miedos se exponenciaron de maneras que hoy me cuesta describir”.



Además, Jaikel contó también el papel que ha jugado su esposo en este diagnóstico. “Bryan manejaba el silencio, de camino a hacerme una mamografía para descartar que también hubiera metástasis mamaria, mientras yo lloraba descontroladamente, enloquecida, gritando y preguntándome qué iba a pasar con mis hijos a partir de ahora”.

Jaikel indicó que “Dios actúa de maneras tan increíbles que me empezaron a pasar cosas que parecían las más raras casualidades de la vida” a los que llamó “hilitos de amor”.

Además, destacó que está en Houston, Estados Unidos para buscar el mejor tratamiento. También, habló de la fe que la sostiene en estos momentos.

“La realidad es que para enfrentar un diagnóstico como el mío, se necesita una fe con la capacidad de correr una maratón y a mí esto me agarró gateando.

Pero Dios empieza a presentar ángeles en mi camino que me empiezan a acercar a Él”, escribió.

Por último, Jaikel dijo que está a la espera de trámites administrativos del seguro “y triste porque me estaba costando estar lejos de mis hijos y decidimos ir a misa”.

