Alajuelense contrata a su Ronaldo

Alajuelense anunció este viernes la contratación del delantero mexicano Ronaldo Cisneros.

"Liga Deportiva Alajuelense informa que el delantero mexicano de 28 años Ronaldo Cisneros se unirá al club", informó el club rojinegro.

El atacante firmó su vínculo por un año; es decir, dos torneos cortos.

Este fichaje llega tras la salida del atacante Jonathan Moya, que se fue a la segunda división de Arabia.