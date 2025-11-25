Alajuelense confirma lo que más temía su afición con Washington Ortega

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer la última novedad con respecto a la lesión del portero Washington Ortega.

Mediante un comunicado, el departamento de prensa confirmó que el guardameta uruguayo se perderá el primer partido de la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú de este próximo miércoles.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que el guardameta Washington Ortega presenta una lesión muscular, razón por la cual no podrá participar este miércoles en la final centroamericana ante el Club Xelajú y el próximo fin de semana contra el Club Sport Cartaginés”, mencionó la Liga.

La ausencia de Ortega dejará en el arco al joven Bayron Mora, que deberá tomar las riendas en un momento de mucho compromiso para los rojinegros que están cerca del liderato del Torneo de Apertura 2025 y se jugarán la final Centroamericana ante los chapines.

La evolución de Ortega se irá viendo constantemente día a día anunció el club.

“El departamento médico del club le dará seguimiento constante a su condición. Su evolución y tiempo de recuperación se evaluarán día a día”, concluyó.



