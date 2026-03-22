Alajuelense confirma lo peor con Santiago Van der Putten

Alajuelense confirmó el peor escenario para el defensor Santiago Van der Putten.

El joven venía siendo un punto alto en la defensa junto a Alexis Gamboa, pero este sábado tuvo que abandonar el partido ante Herediano por lesión.

El futbolista se golpeó con una valla detrás de la línea de fondo en un duelo junto al cubano Marcel Hernández por lo que tuvo que abandonar al minuto 36 visiblemente afectado de su rodilla y tras intentar quedarse dentro del terreno de juego.

Ahora la Liga confirmó lo peor para el futbolista: ruptura de ligamento cruzado.

“Santiago Van der Putten presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. “El jugador será intervenido quirúrgicamente esta semana, el tiempo aproximado de recuperación es de 9 meses de acuerdo a evolución”, mencionó el club.

La lesión cae justo cuando el futbolista pasaba por un gran momento, además había sido llamado a la Selección Nacional por parte del técnico Fernando Batista para los partidos ante Jordania e Irán de la próxima semana.

La lesión llega en un mal momento para la Liga, pues también cuenta con Alexis Gamboa lesionado.



