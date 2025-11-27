Alajuelense complica el camino al tricampeonato empatando en casa

El camino hacia el tricampeonato en la Copa Centroamericana de Concacaf se complicó para la Liga Deportiva Alajuelense.

Los manudos empataron 1-1, en casa, ante Xelajú y ahora deberán buscar la clasificación en Ciudad de Guatemala.

El 1-1 llegó tras los goles de Antonio López para la visita y de Ronaldo Cisneros para los locales. El primero cayó al minuto 53 y el segundo al 67.

Si bien los dirigidos por Óscar Ramírez lograron rescatar el marcador, no debió ser así.

En la primera parte, en dos acciones distintas, el arquero guatemalteco Rubén Silva detuvo dos remates desde el punto de penal: primero a Joel Campbell y luego a Celso Borges.

Con este panorama, La Liga se lanzó al ataque y dejó espacios. Unos no aprovecharon los remates; otros, los contragolpes.

A sabiendas de que el desempate en el torneo se da por gol de visita, el futuro manudo se complica.