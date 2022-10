Alajuelense cae en primer duelo final ante Olimpia y ahora se aferra a una remontada

Por José Fernando Araya | 26 de octubre de 2022, 20:59 PM

Alajuelense salió viva de Honduras. El Olimpia puso garra, ganas y un ambientazo en las gradas para dejarse el primer partido de la final de Liga Concacaf con un 3-2 que se quedó corto.

Y el marcador se achicó en parte gracias al gran trabajo de Leonel Moreira, quien fue clave para evitar una debacle manuda en Tegucigalpa.

La Liga arrancó sin vida, mostrando agotamiento, pero no físico; ese no, pues llegaron con 12 días de descanso por encima de los catrachos que jugaron el fin de semana. No, el cansancio fue mental, de un equipo que parece sin alma desde hace varios juegos atrás.

Esto lo supo aprovechar el Olimpia que castigó en apenas 11 minutos gracias a una excelente definición de José Mario Pinto tras un enorme pase de Michael Chirinos.

Mientras la Liga encontraba acomodo, Freddy Góndola y Johan Venegas seguían sin rumbo en el ataque.

Olimpia volvió a apretar y se encontró con un penal de Ian Smith al propio Chirinos. Vaya noche la del lateral manudo que sigue siendo el punto más flojo de la defensiva rojinegra.

Moreira se hizo gigante al adivinar y tapar el penal a Bryan Moya que impedía el segundo tanto para los hondureños.

El penal, y una increíble acción a Jorge Benguche, volvieron a ratificar el boleto de “Osito” para la próxima Copa del Mundo.

Aun así, a la Liga le alcanzó para empatar el juego. Giancarlo González fue derribado en el área y Johan Venegas concretó desde los once pasos el 1-1 al 45+4’ con el que terminó el descanso.

Pero lo mostrado en la cancha por los rojinegros no convencía y justo al pitazo un bombazo de Jorge Álvarez -imposible para Moreira- puso el 2-1 al 46’ que ni dejó acomodarse a los costarricenses.

La descoordinación en ataque de la Liga provocó que Olimpia se sintiera cómodo y comenzara a llegar más al arco rival, mientras que la respuesta visitante nunca llegaba.

Más bien fue Chirinos el que aprovechó para mandar un nuevo dardo fuera del área que fulminó a Moreira y puso el 3-1 (67’) que distanció todavía más las cuentas.

Con más culpa que fútbol, la Liga pudo conseguir un segundo tanto, obra de Giancarlo González a cinco minutos del final. Un gol que da un respiro enorme al equipo que hasta ese momento tenía el peor de los escenarios.

Pero con más duda y desazón que alegrías deberá afrontar el juego de vuelta de la final el próximo miércoles (7 p. m.) en el Morera Soto.

Ahí estará obligado a anotar al menos en dos ocasiones para dejarse el título de la Liga Concacaf, ya que el gol de visita no es criterio de desempate.

La cuesta está empinada para los rojinegros a los que se les vendría una pesadilla de no conseguir la Liga Concacaf, último chance de limpiarse la cara en la temporada.