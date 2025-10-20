Alajuelense barre serie de fase regular ante Saprissa por primera vez desde el Clausura 2021

Desde el Clausura 2021, Liga Deportiva Alajuelense no lograba vencer al Deportivo Saprissa en ambos juegos de la fase regular.

Este domingo, los manudos se impusieron 2-0 a los tibaseños en el estadio Alejandro Morera Soto, en un clásico nacional dominado de principio a fin por los dirigidos por Óscar Ramírez.

En el clásico 362 de la historia, la Liga alcanzó nueve juegos sin perder en casa ante su eterno rival.

Dos goles de Kenyel Mitchel fueron suficientes para que los rojinegros borraran de la cancha a una oncena morada que poco pudo hacer para evitar la derrota.

“No mostramos el nivel que normalmente veníamos mostrando. Liga Deportiva Alajuelense nos superó y el marcador habla por sí solo. Entiendo algo: no somos ni mejores ni peores que antes del juego”, señaló Vladimir Quesada, técnico morado.

En el conjunto erizo, no solo Mitchel brilló. Guillermo Villalobos, quien jugó tras el fallecimiento de su abuela, fue otro punto alto.

“Hablé con el muchacho y decidió jugar en honor a su abuelita”, destacó Óscar Ramírez.

La victoria, además de tres puntos, coloca a Alajuelense en la cima del Apertura 2025, con un juego menos que Saprissa.



