Alajuelense avanza con sus trabajos de mantenimiento de su cancha

En medio de la pausa del fútbol de la Primera División, Liga Deportiva Alajuelense aprovecha para dar mantenimiento a su gramilla natural del estadio Alejandro Morera Soto.

El club informó que por 10 días aproximadamente se estarán realizando una serie de mejoras en el césped natural.

El primer paso consiste en retirar la capa superficial de césped natural que presenta desgaste producto de la actividad competitiva reciente. Este trabajo permite eliminar material vegetal deteriorado y preparar la base para una regeneración más eficiente del zacate.

“Con este procedimiento facilitamos que el nuevo césped respire mejor y se desarrolle desde la raíz. Posteriormente, aplicamos distintos tratamientos para controlar la presencia de hongos, insectos y cualquier agente que pueda afectar el crecimiento saludable de la superficie”, explicó Javier Rojas, encargado del cuidado de la cancha.

Una vez concluido el raspado, se lleva a cabo un proceso de aireación profunda mediante maquinaria especializada que perfora el terreno y favorece la circulación de oxígeno hacia las raíces del zacate bermuda, estimulando su recuperación natural.

Además, se incorporan fertilizantes, micronutrientes y productos específicos que fortalecen el crecimiento del césped y aceleran su recuperación.

Este mantenimiento se realiza todos los años una vez concluida la temporada para alargar la vida útil de la gramilla que se instaló en agosto del 2017.



