Alajuelense apostó por la juventud, pero pagó un precio muy alto

Las lesiones de Johan Venegas, Alexander López, Alonso Martínez y el mismo José Salvatierra, más las complicaciones de última hora con Marcel Hernández y el hecho de tener otro partido el viernes, hicieron que Alajuelense apostara por sus cachorros ante Pérez Zeledón.

De la misma forma que Saprissa lo había adolecido la semana anterior ante Sporting FC al hacer una mezcla de veteranía con juventud y que le costó un 0-4 en contra; Alajuelense tuvo que pagar un precio muy alto este martes.

En un juego muy parejo, al final la Liga cayó 0-1 con un gol de última hora que los marginó de tomar el liderato del campeonato y aprovechar así las dos caídas consecutivas de los morados.

Luis Marín, técnico de los rojinegros, apostó por un once titular muy joven para el partido, pues su promedio de edad fue de 21 años.

El más veterano fue el portero Leonel Moreira con 31 años, mientras que Fernán Faerrón (21 años) y Bernald Alfaro (24 años) entraron en la lista de los hombres más comunes en anteriores onces estelares de Marín.

Los demás, fue un desfile de nuevos cachorros rojinegros como: Ian Smith (23 años), Alexis Gamboa (22), Ian Lawrence (19), Brandon Aguilera (18), Carlos Mora (20), Josimar Alcócer (17), Aarón Suárez (19) y Dorián Rodríguez (18).

Ojalá todos lleguen a consolidarse, posiblemente algunos se queden como siempre sucede en los procesos, pero la apuesta de @ldacr es de resaltar

Moreira/31

Smith/23

Gamboa/22

Faerron/21

Lawrence/19

Alfaro/24

Aguilera/18

Mora/20

Alcócer/17

Suárez/19

Rodríguez/18

Promedio: 21 años — Christian Sandoval (@c_sandovalp) September 15, 2021

Como cambios solo apostó por José Miguel Cubero, hombre de experiencia para dar equilibrio y por Andrés Gómez de 21 años.

El resultado: un 0-1 y dejar ir el chance de amanecer líderes este miércoles, aunque con una apuesta a futuro muy interesante.

“Salgo satisfecho con el desenvolvimiento del equipo, pero no con el resultado, pues no esperábamos una derrota y no merecíamos perder. Los muchachos hicieron un buen partido, pero quedamos dolidos por el resultado.

“Creo que fue una buena decisión, nos faltó un poco de peso adelante. Johan Venegas está lesionado, Barlon Sequeira está lesionado, Alex López está lesionado, Alonso Martínez está lesionado, Salvatierra lesionado, lo de Marcel y Johan Venegas lesionado… entonces lo que tenemos es jugadores más jóvenes como Andrés, Dorian, que bueno son grandes jugadores y están en el proceso de maduración”, explicó en conferencia de prensa.

El estratega aseguró que espera ir recuperando a sus futbolistas poco a poco y este mismo viernes podría ya contar con algunos de ellos.

“Ya estamos muy próximos a tenerlos a todos, podría ser que para el viernes podríamos tener a unos y la próxima semana ya podríamos tener a todos, hoy era muy prematuro tener a alguno, muchos se lesionaron en las selecciones, mala fortuna nuestra, pero por dicha ya estamos a pocos días de tenerlos a todos”, añadió Marín.

De momento, las lesiones les han permitido a tres jóvenes figuras ingresar al primer equipo en los últimos tres juegos, estos son: el volante Fred Cedeño de 19 años de Cartago, el volante Dilan Moraga de 18 años de Guararí de Heredia y el delantero Doryan Rodríguez de 18 años de San Mateo de Alajuela y quien incluso ya anotó ante Jicaral.