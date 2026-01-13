Alajuelense anuncia su nuevo fichaje proveniente de la Liga MX

Liga Deportiva Alajuelense anunció la llegada de un nuevo delantero proveniente directamente de la Liga MX.

Se trata del delantero mexicano Ángel Zaldívar, de 31 años, quién llega procedente del FC Juárez de la primera división de México.

Apodado "El ingeniero del gol", Zaldívar disputó 69 partidos oficiales y marcó 12 tantos en el fútbol azteca.

Proveniente de la cantera de Chivas, club en el cuál brilló y consiguió la Liga MX en 2017 y un cerro de Concacaf en 2018.

Además, ha militado en Monterrey, Puebla y Atlético San Luis.

Zaldívar llega como jugador libre a la Liga por un año y seis meses tras lograr su salida de FC Juárez tras no entrar en los planes del entrenador para el Clausura y quedó en condición de agente libre.









