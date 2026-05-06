Alajuelense anuncia la salida de Raúl Pinto de su directiva

Liga Deportiva Alajuelense confirmó una salida más, esta vez en su junta directiva.

Se trata de la salida del expresidente Raúl Pinto, quien formaba parte de la junta directiva del equipo rojinegro como segundo vicepresidente.

El propio Pinto comunicó formalmente su decisión de no continuar como miembro de la directiva rojinegra.

“Asimismo, el señor Pinto agradeció la oportunidad de haber formado parte del proceso actual y manifestó su intención de no referirse públicamente sobre el tema.

“Finalmente, expresó el mayor de los éxitos a don Joseph Joseph en su gestión”, aseveró el comunicado de la Liga.

El club agradeció el compromiso de Pinto, su “compromiso y dedicación con la institución”.

Su salida se da en medio de momentos convulsos para el equipo tras ganar su primer título nacional en cinco años en diciembre anterior, pero quedar fuera de la fase final del Torneo de Clausura 2026.

Pinto regresó a la directiva rojinegra en julio del 2025 tras la reelección de Joseph Joseph como presidente.



