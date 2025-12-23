EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense anuncia la primera salida tras lograr el título 31

Los manudos comienzan con los cambios en su planilla.

Alajuelense campeón de la 31/Crédito: Adrián García
Alajuelense campeón de la 31/Crédito: Adrián García
Por José Fernando Araya 23 de diciembre de 2025, 17:03 PM

Liga Deportiva Alajuelense comenzó con los cambios en su planilla de cara al Torneo Clausura 2026, donde buscarán el bicampeonato. 

Tras obtener el ansiado título 31, la primera salida confirmada es la de Diego Campos. 

“Gracias por defender estos colores con compromiso, entrega y profesionalismo. Tu paso por Liga Deportiva Alajuelense deja huella dentro y fuera de la cancha.  Muchos éxitos campeón”, publicó el club en un comunicado. 

Campos arribó al club en el 2023 y aparte del título 31, logró dos títulos de Copa Centroamericana. 


