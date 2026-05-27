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Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense anuncia la llegada de Luis Díaz

El futbolista vestirá la camiseta rojinegra durante un año.

Por Adrián Fallas 27 de mayo de 2026, 10:54 AM

La Liga Deportiva Alajuelense anunció este miércoles la contratación de Luis Díaz.

El futbolista proviene de Sporting FC, donde jugó 15 partidos, 10 como titular, y dio una asistencia con los albos.

De acuerdo con la información de los manudos, el volante llega con un contrato de un año a la Liga.

Esta noticia se da a conocer un día después de que los rojinegros separaran a Alejandro Bran y Kenneth Vargas del equipo.

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