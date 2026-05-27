Liga Deportiva Alajuelense
Alajuelense anuncia la llegada de Luis Díaz
El futbolista vestirá la camiseta rojinegra durante un año.
La Liga Deportiva Alajuelense anunció este miércoles la contratación de Luis Díaz.
El futbolista proviene de Sporting FC, donde jugó 15 partidos, 10 como titular, y dio una asistencia con los albos.
De acuerdo con la información de los manudos, el volante llega con un contrato de un año a la Liga.
Esta noticia se da a conocer un día después de que los rojinegros separaran a Alejandro Bran y Kenneth Vargas del equipo.