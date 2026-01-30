Alajuelense alcanzó récord histórico de ingresos en el 2025
Los rojinegros tuvieron una ganancia de 126 millones de colones según el informe de tesorería.
Alajuelense no solo tuvo un semestre de lujo en la cancha, sino también en la parte económica.
La ansiada 31 y el tricampeonato de Centroamérica fueron la cereza del pastel de un año donde en los ingresos también brillaron.
Según el último informe de tesorería donde se exponen los ingresos y gastos del club, durante el periodo 2025, la Liga tuvo un récord histórico de ingresos ₡9.226 millones.
Esto supera en 424 millones de colones los ingresos conseguidos durante el 2024 (₡8.802 millones) y superando el presupuesto por ₡589.04 millones (6.82% por encima de lo planificado).
En total, la Liga gastó ₡8.327 millones, esto restado a las ganancias totales (₡9.226 millones) deja una utilidad de 126 millones de colones, esto es un 20% menos del año 2024 (₡157 millones) aunque lo presupuestado era de apenas ₡47.89 millones, representando un 163% de cumplimiento.
Finalmente, según el informe presentado, la Liga espera tener un ingreso de 8,669 millones de colones y esperan tener menos utilidad, pues la idea es “buscar un presupuesto cero con el fin de aplicar los excedentes del periodo en aumentar la competitividad deportiva y asumir mayores inversiones en mantenimiento”, destacó el club.