Alajuelense alcanzó récord histórico de ingresos en el 2025

Alajuelense no solo tuvo un semestre de lujo en la cancha, sino también en la parte económica.

La ansiada 31 y el tricampeonato de Centroamérica fueron la cereza del pastel de un año donde en los ingresos también brillaron.

Según el último informe de tesorería donde se exponen los ingresos y gastos del club, durante el periodo 2025, la Liga tuvo un récord histórico de ingresos ₡9.226 millones.

Esto supera en 424 millones de colones los ingresos conseguidos durante el 2024 (₡8.802 millones) y superando el presupuesto por ₡589.04 millones (6.82% por encima de lo planificado).

En total, la Liga gastó ₡8.327 millones, esto restado a las ganancias totales (₡9.226 millones) deja una utilidad de 126 millones de colones, esto es un 20% menos del año 2024 (₡157 millones) aunque lo presupuestado era de apenas ₡47.89 millones, representando un 163% de cumplimiento.

Finalmente, según el informe presentado, la Liga espera tener un ingreso de 8,669 millones de colones y esperan tener menos utilidad, pues la idea es “buscar un presupuesto cero con el fin de aplicar los excedentes del periodo en aumentar la competitividad deportiva y asumir mayores inversiones en mantenimiento”, destacó el club.



