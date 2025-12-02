Alajuelense aguarda por portero titular mientras busca tricampeonato

El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, explicó cómo está el presente en la portería del club a las puertas de una nueva final en Copa Centroamericana.

Los manudos visitan a Xelajú este miércoles a las 8 p. m. La serie está 1-1 tras lo acontecido en el estadio Morera Soto.

"Washington viene mejorando mucho, no había estado disponible, pero hoy su evolución se está evaluando día a día, es decisión de Óscar si va a participar o no, en comunicación con el cuerpo médico. Tenemos que ser muy maduros en la toma de decisiones y todo lo que viene por delante", comentó Vela desde suelo chapín.

El administrativo rojinegro afirmó que en el club están "tranquilos" con el accionar de Bayron, en los partidos ante Xelajú y Cartaginés.

"Estamos tranquilos, Bayron ha hecho un buen trabajo, detrás vienen Johnny y Dani, quienes nos dan mucha confianza, estamos tranquilos y esperando que Washington esté listo, todos sabemos lo que puede aportar", añadió.

Tras esta declaración, queda claro que el club aún aguarda hasta que "Washington esté listo".

El arquero se perdió los juegos frente a Xelajú y Cartaginés. El titular fue Bayron Mora, quien no ha tenido mayores problemas en el arco rojinegro.