Alajuelense afronta juego vital ante Cartaginés con una deuda pendiente en casa

Alajuelense comienza este martes un verdadero periplo con tal de salvar el Clausura 2026.

La semana será intensa para los manudos, que podrían hasta quedar fuera del gran baile de las semifinales.

Y lo comenzarán a hacer con una gran deuda pendiente en casa.

Los rojinegros reciben al Cartaginés, tercer puesto del certamen, este martes a las 8 p. m. más que obligados al triunfo, que nunca pues marchan en la sexta posición.

Sin embargo, actualmente son uno de los peores locales del torneo, pues de cuatro partidos disputados suman apenas una victoria (1-0 ante San Carlos), dos empates (ante Liberia 2-2 y Herediano 1-1) y una derrota ante Sporting (1-2).

Esto lo coloca con solo cinco puntos de 12 y un rendimiento del 41.6% de rendimiento.

“Tenemos que ver de qué manera podemos acercarnos a esa zona de clasificación. Lo único que nos queda es buscar el marco, creo que es un tema que está clarísimo para este martes”, mencionó el técnico manudo, Óscar Ramírez.

Al frente, los manudos tendrán un Cartaginés que llega en una condición similar a ellos, pues solo registran un único triunfo fuera del Fello Meza.

Aquella victoria se dio en su primera salida, cuando visitaron al Lito Pérez y derrotaron 0-2 al Puntarenas FC.

A partir de ahí registran, una derrota (ante Herediano) y dos empates (ante Saprissa y San Carlos).

Aún así esto coloca a los brumosos como el cuarto mejor visitante del actual certamen, por lo que son de mucho cuidado.

Curiosamente, ambos equipos llegan con dos ausencias de mucho peso en su parte baja, pues sus dos mejores defensores están expulsados, como lo son Alexis Gamboa y Fernán Faerron.



