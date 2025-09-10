Alajuelense actualiza sobre lesión de rodilla de Santiago Van der Putten: operación fue un éxito

Liga Deportiva Alajuelense reveló este miércoles que el defensor Santiago Van der Putten tuvo una lesión en la rodilla izquierda y debió ser operado.

El club manifestó que la artroscopia fue un éxito y que la lesión se dio cuando estaba en la Tricolor.



"Santiago tuvo una ruptura del menisco medial de su rodilla izquierda y se produjo durante un entrenamiento con la Selección Nacional", informó el equipo.



El cuadro erizo indicó que no se puede hablar de tiempos o plazos de recuperación.

"El tiempo de recuperación de Santiago se irá definiendo y comunicando conforme avance su proceso postquirúrgico", añadió el texto.

Van der Putten, de 21 años, es una de las piezas claves del fútbol de Costa Rica, incluso en este mercado de fichajes, el Barcelona B se interesó en el zaguero, pero la Liga declinó la oferta.