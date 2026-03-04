Alajuelense aclara incidente con lavatorio roto: "No estaba en perfecto estado y un jugador se apoyó"

Liga Deportiva Alajuelense aclaró, este miércoles, lo sucedido con el lavatorio roto en el camerino de visita del estadio Miguel Lito Pérez.



León Weinstok, directivo de Alajuelense, confirmó que una vez terminado el juego frente a Cartaginés (2-0) se conversó con los futbolistas para determinar qué había sucedido el fin de semana anterior en Puntarenas.

“Terminado el partido de ayer se procedió a confirmar con los jugadores y cuerpo técnico sobre lo ocurrido y se pudo confirmar que el lavatorio no estaba en perfecto estado y cuando un jugador se apoyó en el durante la charla el mismo se rompió parcialmente.



“Al ser difícil definir en que estado estaba el lavatorio previo al encuentro y haber colocado sobre el mismo de forma involuntaria un peso mayor al habitual, igualmente nuestro club respetará la sanción recibida”, detalló Weinstok a Teletica.com.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol multó a los manudos con ₡525 mil al ser la primera vez en la temporada que produce daños a instalaciones o material deportivo de cualquier club contrario.

Leonardo Medina, jefe de prensa rojinegro, indicó este martes, en la transmisión de Teletica Deportes Radio, que el club se hará cargo de los costos de la reparación.