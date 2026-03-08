¡Ahí, ahí, ahí está el campeón! La Liga se levanta con fuerza

Como dice aquella vieja canción que se le canta a los monarcas: ¡Ahí, ahí, ahí está el campeón! La Liga derrotó 0-2 a San Carlos en el estadio Carlos Ugalde y confirma que atrás quedó su mal momento.

Los manudos aprovecharon goles de Celso Borges (45+3’) y Anthony Hernández(62’) para conseguir tres valiosos puntos.

Los rojinegros cierran una semana de lujo tras vencer a dos rivales directos en lucha por clasificar: Cartaginés y San Carlos.

La Liga tuvo para golear al San Carlos de Paté Centeno. Lo evitaron los postes, luego de dos potentes remates de Hernández y el mexicano Ángel Zaldívar.

Ahora, los campeones nacionales son sextos con 15 puntos a dos de Cartaginés, que es cuarto.

Encienden alarmas

No todo fue color de rosa para el técnico Óscar Ramírez, pues salieron lesionados dos jugadores.

Ramírez tuvo que salir de cambio por lesión Malcom Pilone (16’) y Kenneth Vargas (36’).

Pilone tuvo una acción con Cristian Martínez y Rashir Parkins lo suplió.

Por otra otra, Vargas se lastimó un isquiotibial y fue sustituido por Isaac Badilla.

Esto llega en un mal momento para la Liga, que este martes jugará ante LAFC en Copa de Campeones Concacaf.

El compromiso será en Los Ángeles y será el debut rojinegro en este torneo.

Los dirigidos por Óscar Ramírez clasificaron a este certamen internacional como campeones de Copa Centroamericana.