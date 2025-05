Agrupación Transparencia Rojinegra se alista para elecciones del 7 de junio

El exdirectivo de Alajuelense y dirigente de la agrupación Transparencia Rojinegra, José Cabezas, conversó con Teletica.com de cara a la asamblea de socios manudos que será el 7 de junio en el estadio Alejandro Morera Soto.

—¿Van a presentar papeleta en los seis puestos a elegir, entre ellos el de presidente?

Estamos interesados en tener una oposicipon activa.

—¿Quiénes serán los candidatos?

Eso tiene que presentarse el martes y el martes haremos una presentación.

—¿Se puede presentar solo un candidato a presidente o deben ser los seis puestos a elegir?

La papeleta incluye presidente, sí.

—¿Por qué siente que el club debe tener un cambio timón?

Esa pregunta se responde muy bien en cuanto a los resultados deportivos, reconocemos que en las ligas menores ha habido triunfos, eso siempre se da dado, siempre se ha tenido resultados deportivos en ligas menores, en cuanto al femenino ya es una tradición, viene de muy atrás, eso camina solo gracias al trabajo de Wilmer López. La joya de la corona es el campeonato nacional, vemos bien que se gane Centroamericana, pero ganarle equipos de Nicaragua, Panamá, etc... no nos aliente tanto.

—¿Tienen otros grupos cerca? Se sabe que La Doce suele ser importante en las asambleas...



Sí claro.

—¿Cuáles grupos?



Como grupos no puedo hablar, La Doce está fragmentada, hemos almorzado con algunas personas, creemos que La Doce es muy consiente y que nos va a apoyar.

—¿Raúl Pinto, expresidente de la Liga, es una de las personas cercanas?

Respetamos a Raúl y estamos en conversación permanente, tenemos preocupaciones comunes y seguiremos conversando en estos días.

—Algunos socios podrían decir que si se va Joseph Joseph chao CAR, chao finanzas sólidas. ¿Qué dice usted al respecto?

No, definitivamente que no. Don Joseph prometió ante toda la asamblea que el contrato del CAR se iba a prorrogar y esperemos que la cumpla, si el no cumpliera su palabra, bueno diay... del CAR qué le puedo decir...

Si solo hemos ganado un campeonato de 23, las ventas de jugadores han sido igual de esporádicas que toda la vida, seguimos contratando jugadores extranjeros que no dan la talla y son muy pocos, muy pocos los que han emergido de la liga menor del CAR, como ahora muy grato ver a Isaac Badilla verlo en Primera División.

—Le entiendo que el socio liguista no debe tener miedo por ese aspecto financiero...

No debe tener ese temor. No, por qué, la Liga tiene 103 años de vida, nunca ha quebrado, hemos sido subsistentes, tenemos que ser campeones para tener esa solidez económica, hemos caído al tercer lugar y vamos para abajo terriblemente en popularidad de aficionados. La Liga viene cayendo, Herediano viene subiendo, eso significa menos ingresos en publicidad, etc, etc. En vez de pensar en finanzas de primero, hay que mejorar y ser campeones.

—¿Cómo calificaría usted la labor de Joseph Joseph?

Buena, en algunos aspectos, pero ha sido muy deficiente en mantener la identidad liguista. Hemos perdido la identidad liguista, convirtió la Junta Directiva de la Liga a una Junta Directiva coorporativa, la instaló de personas que no son de la vieja tradición liguista y hemos perdido la identidad, al perder la identidad en la cabeza, todo eso va hacia abajo.