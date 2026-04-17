¡Agotadas! Clásico nacional estará a reventar en el Morera

El clásico de este domingo a las 5 p. m. en el Morera Soto será una verdadera fiesta en el Morera Soto, ya que estará a reventar.

El club anunció que se vendieron las 7.600 entradas que se sacaron a la venta.

Tanto el Saprissa como Alajuelense llegan con panoramas distintos, pero un mismo objetivo: la victoria.

Los morados se juegan un último chance de pelear por el liderato, mientras que los actuales campeones nacionales buscan entrar a zona de clasificación.

Saprissa llega a este compromiso tras ganar el Torneo de Copa en el segundo lugar con 27 puntos, a cuatro del Herediano.

Por su parte, los manudos marchan quintos con 22 unidades, a dos de Liberia, que juega este viernes a las 8 p. m. frente a Cartaginés.

Alajuelense.

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