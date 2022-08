Agente de Israel Escalante: "Las expectativas fueron muy altas"

Por Daniel Jiménez | 5 de agosto de 2022, 12:42 PM

¿Qué pasará con el argentino Israel Escalante, jugador de Alajuelense?

Miguel Gómez, representante del futbolista, conversó con Teletica.com y brindó su punto de vista sobre la no utilización del sudamericano.

"Creo yo, desde mi punto de vista, que quizás las expectativas fueron muy altas. Hay un equipo como la Liga que tiene jugadores muy buenos, de Selección y no tuvo el tiempo que se le podía haber dado, es normal, no es una crítica hacia la Liga ni el cuerpo técnico en su momento, son decisiones deportivas", comentó Gómez.

El representante enfatizó que por su experiencia, hay futbolistas que quizás no tienen un buen semestre y luego con regularidad pueden mostrar otra versión.

Mencionó el caso de un colombiano que jugó cinco minutos en un torneo internacional y posteriormente fue vendido a la MLS.

"Hoy por hoy, él continúa en la Liga porque tiene contrato hasta fin de año. Han hablado unos clubes de Costa Rica, nadie ha concretado nada. Al momento continúa siendo jugador de la Liga con contrato vigente, ya veremos qué sucede, concreto nada", enfatizó Gómez.

El agente del argentino dijo que tiene buena relación con Agustín Lleida, gerente deportivo manudo, y que espera que la situación de Escalante se solucione.

"Con la Liga, con Lleida y con toda su gente me llevo excelente, son cuestiones deportivas que no coinciden, pero vamos a buscar lo mejor para todos. Necesitamos solucionar lo deportivo de Israel, pero con Lleida no hay ningún inconveniente", concluyó.