Agente de Ian Lawrence: "Le han llevado competencia y sigue titular, eso dice muchas cosas"

En los últimos días, ha estado en debate el rendimiento de Ian Lawrence con la Liga. Alajuelense fichó a Ronald Matarrita, quien ahora estará afuera tras una operación por apendicitis; y ahora también competirá por un puesto con Bryan Oviedo.

Para el carrilero, de 22 años, competir por un puesto en el primer equipo manudo no es nuevo y ahora, con la llegada de Oviedo, tendrá un nuevo capítulo para disputar la estelaridad en el equipo que dirige Alexandre Guimaraes.

Teletica.com conversó con Adolfo Hernández, de la empresa C&H Sports, quien es el representante de Lawrence y brindó algunas revelaciones.

"Nosotros, como empresa, sabemos y conocemos que a la Liga llegan los mejores jugadores. No porque alguien sea titular, significa que la Liga no pueda reforzarse con un jugador con trayectoria como Matarrrita y Oviedo, inclusive con varios prospectos que están abajo", comentó Hernández.

Y agregó: "Eso no ha impedido que Ian Lawrence siga demostrando que es el mejor lateral izquierdo de la Liga, puede ser que a la gente no le guste, pero Ian ha sido el mejor lateral izquierdo, en datos, en estadísticas, en todas las métricas que nosotros manejamos, en recuperaciones, buenos pases, pases efectivos, nivel ofensivo y defensivo, el recorrido que hacen durante los partidos, en entrenamientos, Ian sigue siendo el mejor y sigue siendo titular. Llegó Matarrita y no pudo ganarle la titularidad, ahorita llega Oviedo y va a ser una competencia sana, yo creo que Ian debe seguir trabajando fuerte".