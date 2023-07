Agente de Daniel Chacón sobre llegada de jugador a la Liga: "No creo que sea un retroceso"

Por Daniel Jiménez | 3 de julio de 2023, 10:59 AM

Este lunes se oficializó la llegada de Daniel Chacón a la Liga. Lo hará en condición de préstamo por tan solo seis meses, pues renovó con el Colorado Rapids hasta 2025, con opción a 2026.

Teletica.com conversó en exclusiva con Ernaldo García, representante del futbolista, quien dejó claro dos aspectos. El primero: no ve como un retroceso llegar a la Liga por un semestre. El segundo: la decisión de firmar con los rojinegros fue exclusivamente tomada por el propio Chacón.

—¿Por qué se da el regreso de Daniel Chacón al fútbol de Costa Rica?

Me gustaría que no se malentienda, lógicamente se está regresando al país por un periodo muy corto de seis meses y el regreso no es definitivo. En mi opinión, ir a Liga Deportiva Alajuelense no creo que sea un retroceso como se estará pensando en algunas partes de costa Rica.

Sabemos el camerino que tiene la Liga, sabemos la institución que es, así lo analizamos el jugador, el Colorado y yo, pensamos que fue una buena decisión. Estará seis meses en Costa Rica tratando de ganar un poquito más de minutos, en enero tiene que reportarse de nuevo en colorado y no debería de haber ningún tipo de drama, siento yo.

—¿Por qué se da el préstamo con Alajuelense y no con otro club a nivel internacional?

La posibilidad de préstamo a algún otro club a nivel internacional que no fuera el país de origen del futbolista no fue que no se dio, sino por temas de "timing", nosotros estábamos esperando lo más pronto posible cerrar el préstamo de los siguientes seis meses, había dos posibilidades de parte mía y otras de parte del club, que se manejaban en países nórdicos y otra también en Europa, pero teníamos que esperar algunos temas, no es meter y sacar a un jugador, hay futbolistas que están en el club bajo contrato, las cosas no son tan fáciles, lleva una tramitología, ese tipo de situaciones no se dieron en el "timing" que manejábamos nosotros.

Repito, no creo que sea un retroceso como ya se está diciendo, es más bien lo contrario, Daniel es un jugador que ya no es un chico de 17 ó 18 años, es un futbolista que tiene que seguir aprendiendo, acaba de cumplir los 22 años, siento que llegar a un camerino como el de la Liga va a ser muy enriquecedor para él y para que aprenda en la parte social y deportiva, sabemos que está Joel, Pipo y Celso, todos tienen un bagaje internacional y eso puede ayudar a Daniel y me gustaría dejar esa parte clara, son seis meses, es un periodo corto y está llegando a uno de los equipos más grandes de todo Centroamérica, no lo veo mal.



—¿El Colorado Rapids sigue apostando y creyendo en Daniel Chacón y por eso lo renovó antes de prestarlo a Alajuelense?

Es más que evidente que no solo Colorado sino MLS como liga siguen apostando en el futbolista porque se acaba de firmar una renovación hasta el 2025 con una opción al 2026. El club está desde el momento que se comunicaron conmigo, saben que es un jugador en crecimiento, tiene características que se necesitan para triunfar a nivel internacional no solo en lo deportivo sino en el personal y cultural. Esa pregunta está más que respondida con la renovación.



—¿Luego del Mundial, cómo fue para Daniel Chacón acoplarse al fútbol internacional?

Después del Mundial, sería bueno poner a la gente en contexto para que entendamos todo y no se crea lo que muchas personas tiran a los vientos para mal informar. En el primer semestre que Daniel estuvo como futbolista de Colorado, nosotros solicitamos que él se quedara en Costa Rica para que estuviera en buen nivel y cerca de la Selección y todo ha salido como se planeó.

Ese semestre se quedó en Costa Rica, quedó campeón, gracias a Dios fue tomado en cuenta para ir al Mundial. Después del Mundial, básicamente, hay que recordar que empezó en enero, fue al primer brazo de la pretemporada con el primer equipo, mientras que el segundo brazo de la pretemporada con el segundo.

El torneo comienza a mediados de marzo, antes que Daniel se lesionara habían pasado apenas seis fechas, las dos primeras estaba con Selección Nacional, luego regresó y jugó los cuatro partidos titularísimo, tuve la oportunidad de ir a verlo, luego se lesionó, el jugador ha tenido tanto en lo deportivo como cultural le ha ido muy bien.

Ha tenido un acople muy bien, le ha ido bien con el inglés, es un chico que me hacen buenos comentarios en el cuerpo técnico y la parte administrativa y eso no es sorpresa. Todos los dirigentes que ha trabajado con Daniel saben la clase de persona que es. Le está yendo de maravilla y todo, recordemos que está joven, muchas veces uno escucha comentarios y uno se da cuenta de que no tiene 26 años, con 21 alcanzó 116 partidos en Primera, muchas veces se piensa que tiene más edad, pero tiene 22, está para seguir en crecimiento y en enero llegar con más minutos y experiencia y pelear un puesto en el primer equipo.



—¿Qué sedujo a Daniel Chacón del proyecto de Alajuelense?

Yo creo que lo mencioné al principio, para nadie es un secreto, la Liga tiene un proyecto muy robusto, un camerino con grandes jugadores, experiencia y los que vienen para arriba, esa competencia que fue lo que más se ha venido enfocando en los últimos meses, quiere competencia, cuando es fuerte, tu nivel va a subir, cuando se llega a un lugar y siempre va a estar presente como titular y eso no está bien, es bueno llegar a un grupo sólido que esté establecido y si llega y gana un campo es porque su nivel ha subido.



—¿Tuvo Daniel Chacón ofertas de otros clubes ticos?

Sí, para qué voy a mentir. Sí, hubo ofertas y conversaciones con otros clubes en Costa Rica, en este momento no tiene sentido hablar de eso, no es necesario, en este momento. Daniel está enfocado en la Liga, en salir campeón con la Liga y eso es lo más importante, lo otro viene siendo irrelevante.

—¿Por qué cree que su jugador y varios otros del fútbol estadounidense no están siendo convocados?



Mi opinión es que yo no sabría comentarte del porqué, eso es decisión del profesor Suárez y en eso no suelo dar mi opinión. Nosotros nos comunicamos con la Selección, yo les comuniqué que Daniel estaba lesionado, gracias a Dios nada grave, pero en el momento cuando se dio la convocatoria lógicamente hubo contacto con ellos, hubo interés de parte de ellos que fuera a Selección, hemos tratado de tener una comunicación fluida.



Había planes de ser convocado, pero no se pudo por la lesión, no sé en qué grupo estaba, en Francia, en la Copa Oro o en Juegos Centroamericanos, sí hubo intención de llamar al futbolista, el tema de la lesión no se pudo dar.



—¿Qué tanto peso tuvo usted como agente de Daniel Chacón para que él decidiera jugar con Alajuelense por estos seis meses?



Agradezco que me haga esta pregunta, escuché en algunos medios de Costa Rica que estuvieron diciendo que yo escogí los colores o aquí o allá. Te voy a decir a mi criterio personal, a como trabajamos nosotros, no sé cómo lo harán otros colegas.



Basándome en la parte legal y democrática entre un equipo de trabajo, no hay cómo un agente pueda tomar decisión del destino de un futbolista, sea para un préstamo o transferencia total. No tiene ni pies ni cabeza la persona que tan solo insinúe que yo escogí destinos para Daniel.



He manejado mi carrera con ciertas futbolistas, como agente de ellos a uno le llegan las ofertas y yo le informo hasta el mínimo detalle, yo trabajo con transferencia, tengo esta oferta, está esto, estos son los beneficios, pero yo no soy el que decido el destino del futbolista.



Al final del día, el futbolista es el que decide a donde ir, yo digo los pros y contras, les digo: "Aquí puede haber 10 colones, pero el nivel no es tan bueno, aquí 5, pero el nivel es mejor".



Hace poco lo escuché y vi en un Facebook Live que una de las personas dijo que yo había escogido Alajuelense y eso es completamente absurdo e irresponsable.



Esto sucede, yo no pongo energía en este tipo de cosas, se me hace irresponsable y no se vale que malintencionadamente me echen la afición de un equipo encima. Repito, el Global Football Group son los futbolistas los que deciden su futuro, ellos deciden el destino donde quieren ir, yo cumplo con decirles los pros y contras, pero los futbolistas, no soy yo.



—¿Devolverse al país era vital pensando en opciones con Selección Nacional?

Yo no sé si es vital para estar presente en Selección, yo no soy el que hago los llamados, eso se respeta, estamos enfocados en la parte deportiva como parte del grupo de trabajo, Daniel Chacón Global Football Group, es tener minutos en el alto nivel, todo llegará por añadidura, si llega a selección no sabría decirlo, si llega bienvenido sea, yo siempre estoy anuente que estén en la selección, eso siempre tiene que ser una prioridad a mi parecer.