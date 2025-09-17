Agente de Alonso Martínez explica qué impidió su traspaso a Europa

El representante de jugadores Kurt Morsink conversó sobre el presente goleador del atacante Alonso Martínez, del New York City, del City Football Group.



Morsink explicó que Martínez no salió en este mercado de transferencias pese a despertar interés serio de otros clubes debido a que el New York City no podía buscarle un reemplazo, debido a que estaba cerrado el pase de piernas de la MLS.

"La realidad es que el presente es muy bueno, es un jugador importante para su club y su país, la MLS cierra el mercado antes de lo que cierra Europa, encontrar un reemplazo cuando entran esas ofertas ya con la MLS se hace un poco duro, es un jugador que vamos a tratar de moverlo en noviembre o diciembre. Está cómodo, tranquilo", comentó Kurt en Teletica Deportes Radio.

El agente de jugadores detalló que negociar con el City Football Group tiene aspectos positivos y otros n son tan prioritarios como el dinero, debido a que es un conglomerado muy fuerte.

"Es el grupo más grande del fútbol a la hora de facilitar cosas lo complica porque por el lado de dinero no es un tema que le podás entrar, tiene que ser una transacción que tenga mucho sentido. Facilita un par de cosas, pero puede complicar un par de cosas", añadió.

Además, reconoció que con Alonso hay que "aprovechar el momento", pues en el mercado los goles se cotizan muy bien.

Martínez vive un gran momento con su club, al contabilizar 17 goles en 28 partidos, también ha concretado dos asistencias.

