Aarón Suárez: "Si somos campeones, también va a ser esa misma exigencia para ser bicampeones"

En la víspera del juego entre Alajuelense y Antigua de Guatemala este miércoles a las 6 p. m., el volante Aarón Suárez explicó cómo ha sido llevar la camiseta número 10 rojinegra.﻿

Suárez reconoció que "sabe la exigencia que implica estar en este equipo" y "conforme tal vez no se vayan ganando los campeonatos, pues esa exigencia va a seguir creciendo y va a aumentar".

"Inclusive, si Dios lo permite y somos campeones en un futuro, pues también va a ser esa misma exigencia para ser bicampeones, tricampeones o lo que sea", comentó Suárez.

Además, el volante manudo que es consciente del número que lleva: "siempre salgo a la cancha a dar lo mejor, a siempre entregarme al máximo por esta institución y también disfruto de portar este número, sabiendo la historia que tiene".

El "10" erizo destacó que también ha hecho goles con el dorsal 25.

"El número por toda la historia que tiene uno lo entiende, pero al final es el número y en la cancha uno tiene que demostrar, dar lo mejor por el equipo, por los compañeros, y es un orgullo para mí portar esta camiseta, pero esa exigencia siempre va a estar", concluyó.