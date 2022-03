Aarón Suárez renovó con Alajuelense hasta 2026

Suárez ha sido uno de los futbolistas de mayor proyección en el equipo y prueba de ellos es que ha estado en microciclos y partidos de la Selección Nacional.

​"Me siento muy privilegiado de estar en este camerino y ganarme un campo en el primer equipo, de todos he aprendido muchísimos, me siento muy orgulloso", comentó Suárez en declaraciones suministradas por el equipo.

En criterio de Suárez, ahora tiene frutos todo el sacrificio que realizó mientras estaba en ligas menores.



"Cuando llegué acá estaba en ligas menores y en la tarde iba a entrenar yo solo, eso me ayudó a mejorar en la parte futbolística, en la parte personal, a expresarme mejor y a hacer amigos. Siempre he tenido el deseo de mejorar y lograr las cosas que tengo en mente, mis objetivos, eso me motiva a seguir adelante", añadió.



El futbolista explicó que su ascenso en el equipo ha sido interesante, pues inició en las residencias de la insitución.

"Eso es algo muy bonito, un compañero que tuve me dijo que yo soy una persona a seguir de él, eso lo llena a uno de motivación, es lindo que se lo digan, motiva muchísimo, acá uno comparte con todos los compañeros de liga menor, todos nos conocemos", concluyó el rojinegro.