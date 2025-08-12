A un 95% de renovar: Deseo de Doryan Rodríguez es seguir en la Liga

El joven delantero Doryan Rodríguez se alista para renovar su contrato con Liga Deportiva Alajuelense, así lo confirmó su agente, Ernaldo García.

“Si bien es cierto aún no se ha firmado la misma, si quiero aclarar que ya estamos a un 95% de finalizar la misma solo estamos a un par de ajustes y listo, no cabe duda que el apoyo de parte de parte de Alajuelense y de la Dirección Deportiva para la continuidad de Doryan ha sido excepcional y digna de club grande”, comentó García en sus redes sociales.

El representante también manifestó que Doryan ha logrado despertar el interés del algunos clubes nacionales y hasta del extranjero.

“No puedo negar que hay interés de clubes en Costa Rica, de dos clubes de jerarquía en Centroamérica, actualmente jugando Copa Centroamericana y un club importante de USL Championship por los servicios del futbolista, por sus características y su juventud”, añadió.

Sin embargo, pese a esto, Doryan externó su deseo de mantenerse vistiendo los colores rojinegros.

“La primera opción la está teniendo Alajuelense por ese deseo del jugador de continuar con el club de sus amores desde pequeño, ética deportiva y un gran agradecimiento a la institución”, concluyó Ernaldo.

¿Qué dice el Macho Ramírez?

Al técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, le consultaron sobre si toma en cuenta al futbolista, pues no ha debutado en el torneo, ya que solo le ha dado la oportunidad a Jonathan Moya y al español Alberto Toril, como centro delanteros.

"Yo me lo dejé por proyección, es un muchacho muy interesante, pero sobre eso estoy. Es un jugador que es muy interesante en sus diagonales, necesita su aprendizaje de pivotear y son características diferentes", comentó el estratega manudo.

Para el Macho, "Doryan puede fabricarse su gol. No es fácil conseguir un jugador así".

Eso sí, la inactividad de Rodríguez no impide su deseo de permanecer en la institución.