A pocas horas de la final, La Liga ya tiene nuevo director deportivo

"Queremos evitar un poco ese ruido, no es que no se quiera decir nada, es que son temas que mejor evitar por ahora y concentrar todo en la final. Yo esperaría referirme a todos estos temas casi que desde el lunes, no creemos que sea de mucha urgencia, pero como todo... aparecen currículums, gente, ofertas, gerentes, eso es todos los días, sí te puedo decir que estamos a poco tiempo.

"La idea no es ponernos a negar cosas o decir que sí a otras, sino que es como una política institucional, mantener el tema concentrado en lo deportivo", comentó Marco Vásquez, vocero de la Junta Directiva manuda.