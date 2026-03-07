1.500 manudos han hecho el tour por el Alejandro Morera Soto

Luego de que la Liga Deportiva Alajuelense le diera el banderazo de salida a los tours por el estadio Alejandro Morera Soto, más de 1.500 rojinegros han visitado el recinto y el museo Salón París-Carlos Alvarado.

“Este proyecto nació con la convicción de que nuestra historia tenía que vivirse, no solo contarse. Ver a más de 1.500 personas recorrer el estadio, emocionarse frente a los trofeos y escuchar anécdotas que marcaron época nos confirma que vamos por el camino correcto”, expresó Leonardo Medina, director de Comunicación de los erizos.

El proyecto, que cuenta con el apoyo total de la institución, es visualizado como una forma de estrechar los lazos entre la feligresía y el equipo.

Los recorridos le han permitido a los visitantes caminar por los diferentes sectores del estadio, incluyendo los camerinos donde sus ídolos se preparan para los juegos.

Además, la Liga ha implementado espacios con figuras y leyendas, conocidos como ‘Relatos del Morera’, para acercar la historia de la institución a los aficionados.