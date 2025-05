10 horas de audiencia en el TAS: Esto dijeron los abogados de Grupo Pachuca sobre el Mundial de Clubes

Haciendo un símil futbolístico es que hemos jugado un gran partido hasta el final, pero puedes jugar un gran partido y al final todos sabemos que hay muchos criterios que te hacen ganar o perder.

—¿Cómo analiza la labor de los árbitros?

Han hecho su trabajo, ellos han escuchado los alegatos de todas las partes, nos hicieron preguntas a todas las partes involucradas sobre las cuales no puedo mencionar nada porque hay confidencialidad.

—¿Qué aboga el club León?

Fundamentalmente el principio es lo que León ha sostenido es que ha cumplido las normas aplicables, no puedo entrar en mayores detalles porque hay que tener cierto grado de confidencialidad. Todas las decisiones del TAS o la mayor parte de ellas son públicas.

—¿Por qué FIFA excluye al León y no a Pachuca si el León clasificó antes al Mundial de Clubes?

Reitero, no puedo entrar en lo que se ha debatido aquí, me remito a lo que se hace y a lo que mucha gente se lo está preguntando, entiendo la preocupación si fuera aficionado de León, pero hasta que no salga pública la decisión no puedo decir nada.

—¿Está positivo tras las audiencias?

Yo creo sinceramente, no quiero sonar vanidoso, se ha hecho un buen trabajo y me voy contento. Al final en derecho se tiene que tener razón, hay que saberla pedir y te la tienen que dar. Creo que la tenemos y la hemos sabido pedir. Ojalá nos la den y ojalá los hayamos convencido.

—¿Ahora vienen las deliberaciones de los árbitros?

Vienen las deliberaciones y están próximos a dar el fallo. Esto se va a notificar mañana (este martes), es lo que viene y esto lo harán prontamente.

—¿Qué opina del actuar de FIFA y el repechaje que ya valoran?

Evidentemente no puedo dar más información, pero mucho ha sido debatido, analizada y deliberada.

Lucas Ferrer, abogado de Pachuca:

—¿Cómo les ha ido en la audiencia?

Ha sido una audiencia larga, más de 10 horas de audiencias, presentamos todos los argumentos que traíamos, pudimos tener un debate elevado jurídicamente hablando y toca esperar la decisión que será notificada, según nos dicen, mañana.

—¿Qué sensaciones tiene?

Fueron muchos meses siguiendo esto, tratando de encausar y tenemos sensación positiva y ahora la justicia la tiene que hacer el tribunal.

—¿Esta es la última instancia? ¿Ya no hay más que hacer?

Es la última instancia, aquí se decide y lo que se decide es lo que acabará quedando.

—¿Piensa que el fallo será a favor de Pachuca?

Se ha trabajado en muchas líneas, mucho de lo que ha salido forma parte de nuestros argumentos, pero hay que esperar la decisión.

—¿El fallo será este martes?

El martes se dará a conocer el resultado, el laudo completo tardará algo más, se ha pedido que el laudo esté antes del inicio del torneo.

—¿Por qué tan larga la audiencia, pues fueron unas 10 horas?

Son cuestiones jurídicos complejos lo que se ha debatido y cómo se ha hecho todo el proceso, es un caso muy trascendente que amerita todo el tiempo. Es una audiencia dura y audiencia larga y la sensación es positiva.

—¿Por qué la FIFA excluyó al León y no a Pachuca si clasificó antes al torneo?

No se ha dado una razón hasta la fecha.

—¿Algún mensaje para la afición del León?

A los aficionados a León que quedaron excluidos les digo que se ha hecho todo lo que se podía hacer, Jesús Martínez hijo y toda la gente ha estado a la altura que se requiere defendiendo los intereses del equipo.

—¿Qué opina que la FIFA ha comunicado sobre un posible repechaje?

No puedo entrar a comentar sobre esta cuestión.