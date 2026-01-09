Ya hay fecha para el arranque de la Liga de Ascenso

El Torneo de Clausura 2026 de la Liga de Ascenso ya tiene fecha para su reanudación.

Tras unos pocos días de descanso, el campeonato volverá a su disputa el próximo domingo 18 de enero, de momento no hay horarios definidos.

Para esta segunda mitad del certamen, el principal reto de los clubes es evitar que el Inter San Carlos vuelva a coronarse, pues, de hacerlo, subirá automáticamente a la Primera División.

Los sancarleños derrotaron en la final del Apertura 2025 a Palmares y eso los dejó con esa ventaja o bien como mínimo sembrados a una gran final ante el nuevo ganador del Torneo de Clausura 2026.

