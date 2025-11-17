Ya están definidos los ocho equipos clasificados a la fase final de la Liga de Ascenso

Con un cierre de infarto se disputó la última fecha de la fase regular del Torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso y ya quedaron los ocho protagonistas que buscarán quedar sembrados a una eventual final.

Como parte de ese cierre de photo-finish, Palmares sacó a Sarchí del baile tras golear 5-0 a Quepos Cambute y sumar mejor diferencia de gol que Sarchí que derrotó 1-3 al Municipal Grecia, pero que nos les alcanzó para entrar.

En el grupo A los clasificados fueron Inter San Carlos, Jicaral, Quepos Cambute y COFUTPA SJ (Palmares).

En el grupo B se dio un desenlace similar, pues Carmelita triunfó 2-0 a Santa Ana y lo eliminó de la segunda fase por gol diferencia, además ayudó el triunfo de Cariari 3-0 sobre Aserrí quién también lo superó en goles.

De esta forma, en el grupo B clasificaron Escorpiones de Belén, Fútbol Consultants, Cariari Pococí y Carmelita.

Las llaves de cuartos de final se disputarán de la siguiente forma:

Carmelita vs Inter San Carlos

Quepos Cambute vs Fútbol Consultans

Cariarí Pococí vs Jicaral

Cofutpa SJ (Palmares) vs Escorpiones

**Las programaciones se darán a conocer más adelante.



