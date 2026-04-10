Vea aquí cómo Cariari analiza polémica jugada que dejó histórica sanción en Segunda

En Cariari salieron en defensa del jugador colombiano Ferney Mosquera, quien fue suspendido seis meses por "golpear mediante el empleo desmesurado de la fuerza y violencia al árbitro" Kevin Ruiz, en un partido ante Futbol Consultants en Liga de Ascenso (Ver video adjunto a esta nota).

Este viernes, mediante una transmisión en vivo en el Facebook del equipo, Walter Correa, directivo y jefe de prensa del club, analizó la acción.

Correa indicó que Mosquera observó desde un inicio al jugador de Consultants. Además destacó que para optimizar su visión los árbitros se mueven de forma diagonal.

También apuntó que el réferi es quien queda en la línea de carrera de Ferney. "Ferney modifica su carrera para marcar al ofensivo de Consultants, jamás para agredir al árbitro", dijo Correa.

Y agregó: "La diagonal del árbitro provoca que intervenga en la carrera que lleva Ferney para marcar al ofensivo, hay un choque porque se cruzan sus caminos uno que corre en marca de jugador y otro que va en diagonal. Al ver el contacto se protege con su antebrazo nunca de manera deliberad, un movimiento natural cuando se va a dar un contacto en el fútbol".

"Por diferencias físicas y que el árbitro va observando el balón, el señor Ruiz lleva la peor parte", concluyó Correa en el análisis.

Ascenso Total dio a conocer el acta:

¿Qué dice el jugador?

Por su parte, el propio futbolista conversó este jueves con Teletica Deportes y comentó que está “tratando de asimilar su sanción” y dio su versión para “no ser el malo de la historia”.

“Hay una repetición, no se ve con exactitud lo de la jugada, y la cámara está ampliada, ya viéndolo desde la cámara que tenemos nosotros, yo salgo, tiran el centro, y el jugador que corta la bola, ese es mi objetivo, él corre en diagonal, entonces, claro, se ve cuando yo modifico la carrera, porque sí, pero no es por ir por el árbitro, sino por el jugador que va corriendo por la banda, porque eso en la cámara no se mira”, expresó el futbolista.

Además, Mosquera incluso aseguró que habló con el árbitro Kevin Ruiz, durante el partido y hasta se disculpó.

“Después hay una jugada por la banda y yo me acerco a preguntarle que si está bien, y le digo que fue sin intención. Incluso hay una jugada de nosotros y nos vamos hablando hasta el área, y él me dice que el choque no fue con intención. Yo me disculpo con él y él me dice que él va al gimnasio en forma de broma”, explicó.







