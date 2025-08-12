Uruguay de Coronado sancionado por FIFA: Todos los detalles del castigo

El Uruguay de Coronado fue castigado por FIFA con la prohibición de registro de nuevos jugadores.

El club emitió, este martes, un comunicado de prensa, en el que aclara a qué se debe el tema.

"La sanción obedece a que por cambios en el personal administrativo del club, no se completó la auditoría de cumplimiento que se debe realizar ante la Cámara de Compensación de FIFA", cita el texto suministrado.

Además, se agrega que "esta auditoria se debe realizar cuando un club debe pagar o recibir dineros por derechos de formación".

Cuando los aurinegros se percataron de esta situación se apoyaron en la Federación Costarricense de Fútbol, y se presentaron ante FIFA "los requerimientos necesarios para que se levante la suspensión y poder registrar jugadores nuevos con normalidad".

El equipo manifestó que la sanción no obedece al no pago de una deuda por derechos de formación.

Prohibición de registro de la FIFA



​Comunicado del Uruguay de Coronado