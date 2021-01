Turrialba vive días grises en Liga de Ascenso

El equipo de Turrialba que compite en la Liga de Ascenso de nuestro país, vive días complicados en temas deportivos y administrativos.

El conjunto azucarero marcha en la última posición de su grupo y en la tabla general por el no descenso, situación que mete más presión al equipo.

Rodolfo Rodríguez, extécnico del club, habló con Teletica Radio y comentó muchas de las falencias administrativas que afectan deportivamente al equipo.

La falta de recursos mínimos necesarios es factor preocupante en la escuadra azucarera.

“Fuimos a jugar un partido contra Consultants y no llevamos ni hidratante, después salió un directivo molesto porque perdimos 1-0" expresó el extécnico.

La situación en la casa club es crítica también, según palabras de Rodríguez los jugadores no tenían lo necesario para una buena alimentación.

“Yo vivía al frente de la casa club y veía la situación de los muchachos, un equipo de veteranos de la zona nos regalaron un diario para ayudar a los jugadores“, explicó el exseleccionado nacional.

Rodríguez también admitió que las labores en el equipo se extendían a otras áreas, pero que conoce cómo se trabaja en esos clubes y lo hacía de buena manera, por la pasión que le tiene a su profesión.

“Fui utilero, masajista, asistente, psicólogo y no me importa porque uno colabora y sabe que la situación es difícil“, añadió el entrenador.

Consultado sobre los dirigentes y encargados del plantel, Rodríguez fue claro y comentó que hay un desorden administrativo importante, incluso que quien le contactó para que formara parte del proyecto le decía que no hablaba con el Presidente ni tampoco con el Gerente.

“El vicepresidente con quien hable para ir a Turrialba me decía que el presidente y el gerente no le decían nada. Me hablaban de nombres de directivos y en tres meses de estar ahí nunca los conocí“, dijo Rodríguez a Teletica Radio.

Rodríguez dejó el equipo esta misma semana, luego de empatar 3-3 contra Barrio México, algunas diferencias con los directivos y la falta de resultados dieron al traste la marcha del club.

Presidente de Turrialba aclaró parte de la situación.

Después de las declaraciones del extécnico, el presidente de Turrialba, Carlos Rojas brindó sus declaraciones en Teletica Radio.

Aunque admitió que si se viven momentos complicados en la institución, negó de manera rotunda algunas de las afirmaciones que se habían realizado anteriormente y aseguró que el club no está abandonado.

El caso del hidratante y de la comida a los jugadores en la casa club fueron parte de las aclaraciones del mandatario.

“Al inicio del torneo se le daba un “tarrito“ de hidratante a cada jugador por mes, desgraciadamente el patrocinio cayó y ahorita no hay“.

“Se les dieron las condiciones a los jugadores de la casa club. Ahí viven cuatro futbolistas en un apartamento con todas las condiciones. Se les da un comestible mensual de alrededor de 130.000 colones, en enero lo gastaron un poquito antes.

"El día antes de ir a jugar contra Consultants me encontré a Luis “Chicharrón“ González y lo llevé a una carnicería y una verdulería y les compre varias cositas“, explicó el presidente del club.

El tema de los salarios fue otra de las situaciones que salió a esclarecer el presidente azucarero.

“A don Rodolfo se la pagaba por quincena , estaba prácticamente al día , es falso que los jugadores tienen tres meses sin salario. Los jugadores firman un libro donde se les lleva el salario, las fechas rondan entre el 14 y el 30 de diciembre. A los jugadores se les ha estado pagando“, puntualizó Rojas.



Sobre la salida de Rodríguez , Rojas fue claro que algunas circunstancias influyeron para que no continuara en su puesto . Los malos resultados y algunas decisiones no fueron bien vistas por la directiva.

“Muchos jugadores sub20 se fueron porque por más esfuerzo que hacían siempre era convocado el hijo del técnico “, expresó el jerarca.



Bajo esta nube negra que se posiciona sobre el club, los jugadores deberán hacerle frente al torneo y el sábado 30 de enero deberán enfrentar en condición de visitantes a Puerto Golfito en el “Colleya“ Fonseca a las 3 p. m.