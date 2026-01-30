Tribunal de Apelaciones ratifica negativa de licencias a Turrialba y Limón Black Star

El Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) ratificó las resoluciones que denegaron las licencias a Municipal Turrialba y a Limón Black Star (bajo la filial de la Asociación Deportiva Club de Fútbol Universidad de Costa Rica), decisiones que habían sido emitidas el año anterior por el Comité de Licencias.

Tras analizar los recursos presentados por ambas instituciones, el órgano de apelación determinó confirmar en todos sus extremos las resoluciones iniciales, al concluir que los clubes no cumplieron con los requisitos establecidos dentro del proceso de licenciamiento.

“Las razones de esta decisión se basan en la presentación de información financiera incompleta y deficiente”, explicó la Fedefútbol en un comunicado.

La resolución del Tribunal respalda el criterio técnico y administrativo aplicado por el Comité de Licencias, instancia encargada de verificar que los equipos cumplan con los criterios financieros, legales, deportivos y de infraestructura exigidos por la normativa federativa.

Con esta decisión, tanto Municipal Turrialba y Limón Black Star (bajo la licencia de la UCR) mantienen la imposibilidad de obtener la licencia, por lo que no se les programará ningún partido de Liga de Ascenso ni de ninguna otra liga organizada por la FCRF.



