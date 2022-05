Técnico de Carmelita: “Para nosotros todo es ganancia porque no somos favoritos”

La final del Clausura de la Liga de Ascenso tendrá su desenlace este domingo a las 3 p. m., en el estadio Rafael Bolaños. Una victoria de Puntarenas FC significará el ascenso a la Primera División.

De lo contrario, si Carmelita logra derrotar a los porteños, obligará a disputar una final nacional para definir al equipo ascendido.



“Para nosotros todo es ganancia, porque no somos favoritos. Puntarenas ha hecho una inversión grande, hasta hay un fenómeno social. La gente no va a la cancha, vamos a ser once contra once, ojalá que gane el mejor y que los árbitros no influyan”, comentó el técnico carmelo, Vinicio Alvarado en Crónica de Teletica Radio.

Aunque el estadio Rafael Bolaños estará abarrotado de aficionados puntarenenses, Alvarado le restó importancia a ese factor y apeló al acompañamiento de las familias de los jugadores.

“La motivación más grande que vamos a tener es contar con nuestras familias en el estadio. Esa motivación va a pasar el montón de puntarenenses que van a estar”, expresó.

Uno de los factores que resaltó Alvarado es la experiencia de jugadores que tienen una amplia trayectoria en el balompié costarricense.

“Son futbolistas que llevan la voz en el camerino cuando tienen que hacerlo. Para uno como entrenador, ese tipo de líderes generan tranquilidad y estabilidad. Son guías, jugadores con mucho recorrido. Ya tienen 38 o 40 años y lucen impecables en su estado físico. Agradecido de tenerlos y aprovecharlos”, explicó.

Alvarado reconoció que la cancha les favorecerá porque ya conocen su casa, en cambio, en el Lito Pérez la gramilla no estaba en óptimas condiciones.