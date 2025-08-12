Sin licencia: Turrialba y Limón Black Star descienden al fútbol aficionado

El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció este martes la denegación de la solicitud de licencia de los equipos de Liga de Ascenso la Asociación Deportiva Municipal Turrialba Club de Fútbol y la Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol Universidad de Costa Rica (Limón Black Star).

La resolución se fundamenta en el incumplimiento del criterio financiero exigido para la obtención de la licencia, un requisito indispensable para participar en competiciones de carácter profesional en el país.

Como consecuencia directa de esta medida, ambos equipos deberán descender a la categoría de fútbol aficionado, perdiendo así su estatus dentro del fútbol costarricense.

La FCRF señaló que, de acuerdo con el reglamento de licencias, los clubes afectados mantienen su derecho a presentar los recursos correspondientes en los plazos establecidos, con el fin de intentar revertir la decisión.

Este fallo marca un nuevo capítulo en la estricta aplicación de los criterios administrativos que el Comité de Licencias ha venido ejecutando en los últimos meses.