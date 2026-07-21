Sin desalojo: Uruguay de Coronado podrá seguir en el estadio Labrador

El Concejo Municipal de Vásquez de Coronado derogó el acuerdo que había tomado la semana anterior de solicitar el desalojo de las oficinas administrativas de la Asociación Deportiva Uruguay del estadio Labrador en un plazo de 30 días.

La derogación se dio durante la noche de este lunes en sesión del Consejo Municipal de Coronado a la que asistieron aficionados al equipo bien identificados con banderas y camisetas amarillas y negras.

La alcaldesa, Yamilet Quesada, solicitó la palabra y adelantó que si no se derogaba, ella lo hubiera vetado.

"Yo quiero agradecer a mi cantón, a esta gente que está aquí, a los uruguayos, a los coronadeños de sangre. Yo les traía un veto porque no se podía permitir eso y me siento muy contenta que antes de tener que dar lectura al veto optaran por derogar. "Me siento contenta, fue todo muy acomodado, pero es que se dieron cuenta que Uruguay de Coronado es de Coronado. Con orgullo, muchas gracias por la presencia y seguimos adelante, juntos se logra", expresó Quesada.

El acuerdo del desalojo se había aprobado con seis votos positivos y solo uno en contra, el del presidente del Concejo, Alejandro González.

Por su parte, el club había indicado, la semana anterior, que no brindarán declaraciones sobre este tema.