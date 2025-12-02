Semifinal de Liga de Ascenso queda suspendida tras apelación de Jicaral

¡Y sigue nuestro fútbol! La Liga de Ascenso confirmó que la serie de semifinales por el Torneo de Apertura 2025 entre COFUTPA Palmares ante Cariri Pococí quedó suspendida.

¿La razón? El equipo de Jicaral Sercoba, que fue eliminado en cuartos de final por Cariari, presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y que aún se encuentra en trámite.

Esto significa que hasta que no se dé a conocer la resolución, no se podrá efectuar ninguno de los dos partidos de la serie que abriría este jueves 4 de diciembre a las 8 p. m. en el estadio Jorge “Palmareño” Solís.

“Una vez se emita el fallo definitivo correspondiente, se procederá a informar como quedó conformada la serie 2”, menciona un comunicado de prensa de Liasce.

En la llave de cuartos de final, Cariari accedió a las semifinales tras derrotar 3-4 a Jicaral desde el punto de penal tras empatar en el marcador global 1-1.

Por su parte, la otra semifinal, entre Quepos Cambute ante Inter San Carlos, se mantendrá totalmente igual a la 1 p. m. en el estadio de Finca Damas.







